На авиасалоне МАКС-2021 подписали соглашения на 265 млрд рублей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Соглашения на сумму в 265 млрд рублей подписали в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, прошедшего в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в дирекции мероприятия.

"Сумма подписанных соглашений - 265 млрд рублей", - сказали в дирекции.

Там отметили, что в авиасалоне приняли участие, в том числе заочное, 831 компания из 56 стран, а деловая программа включила в себя свыше сотни мероприятий, более 350 докладов, слушателями которых стали 5 тыс. человек.