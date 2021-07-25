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МАКС-2021
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На авиасалоне МАКС-2021 подписали соглашения на 265 млрд рублей

В авиасалоне приняли участие, в том числе заочное, 831 компания из 56 стран
© Александр Щербак/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Соглашения на сумму в 265 млрд рублей подписали в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, прошедшего в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в дирекции мероприятия.

"Сумма подписанных соглашений - 265 млрд рублей", - сказали в дирекции.

Там отметили, что в авиасалоне приняли участие, в том числе заочное, 831 компания из 56 стран, а деловая программа включила в себя свыше сотни мероприятий, более 350 докладов, слушателями которых стали 5 тыс. человек.

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