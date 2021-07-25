В Минсельхозе заверили, что цены на подсолнечное масло сохранятся на стабильном уровне

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Увеличение урожая подсолнечника в 2021 году наряду с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования будет способствовать сохранению стабильных цен на подсолнечное масло. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в Минсельхозе РФ.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе напомнили, что в первой половине сезона 2020/2021 на мировом рынке отмечался существенный рост цен на подсолнечник, что привело к увеличению экспорта этой культуры из России. С учетом снижения урожая в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий это привело к сокращению объемов производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года.

Самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. За последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр, сообщили в ведомстве. "Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - считают в ведомстве.

"Необходимо отметить, что отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность, продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, в частности, в Курской и Липецкой областях. Таким образом, Минсельхоз не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производства в дальнейшем", - заключили в министерстве.

Ценовое соглашение

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах на сахар должны быть не выше 36 рублей за кг, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей за литр. В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, на масло - не более 110 рублей.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.

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