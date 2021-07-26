"Ведомости": "Совет рынка" намерен создать в РФ систему онлайн-мониторинга выбросов CO2

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ассоциация "Совет рынка" разрабатывает проект по отслеживанию объемов выбросов углекислого газа энергетическими компаниями в режиме онлайн. Об этом сообщил председатель правления ассоциации Максим Быстров в интервью газете "Ведомости".

"В ряде европейских стран объем выбросов СО2 со стороны энергокомпаний сегодня можно отслеживать в режиме онлайн. <...> Мы хотим сделать такую же систему в России. Мы сейчас завершаем работу над методикой и в ближайшее время планируем презентовать проект, который позволит отслеживать изменение баланса и страновую тенденцию к снижению выбросов СО2 в энергетике ", - рассказал он.

Необходимость создания такой системы в РФ вызвана обострившейся климатической повесткой, пояснил Быстров. Как подчеркнул глава ассоциации, система онлайн-мониторинга выбросов CO2 уже функционирует во Франции.