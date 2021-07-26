Опрос: лишь 12% россиян воспользовались бы новой госпрограммой льготного автокредитования

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Только каждый восьмой россиянин (12%) хотел бы воспользоваться госпрограммой льготного автокредитования в случае ее возобновления, свидетельствуют данные опроса РГС Банка (есть в распоряжении ТАСС)

"Воспользоваться госпрограммой льготного автокредитования в случае ее продления хотели бы 12% россиян. Большая часть опрошенных не примут в ней участие по ряду причин. Почти треть (29%) планируют приобрести иномарку зарубежной сборки, пятая часть респондентов (22%) готовы купить машину за свои средства, 18% - не соответствуют требованиям относительно участников, 13% - отдадут предпочтение автомобилю c пробегом, а еще 7% опрошенных склоняются к покупке машины дороже 1,5 млн рублей - выше порога, на который распространяется госпрограмма льготного автокредитования", - говорится в опросе.

Подавляющее большинство россиян, планирующих покупку машины, стабильны в своем желании. На вопрос о том, повлияет ли продление программы на решение сменить авто, 86% опрошенных ответили "нет".

При этом, несмотря на то, что 53% опрошенных устраивают текущие условия государственной программы льготного автокредитования, каждый пятый (21%) высказался в пользу увеличения размера скидки по авто. Расширить категории участников и списки автомобилей хотели бы 13% и 10% респондентов соответственно. 8% предпочли бы поднять ценовой порог участвующих в программе транспортных средств, а еще 7% - получить льготную процентную ставку вместо скидки.

Отмечается, что новый автомобиль до 2023 года (официальные сроки действия программы господдержки) планирует купить каждый пятый участник опроса (20%). При этом чаще всего о планах покупки новой машины заявляли жители Екатеринбурга и Казани - 28% и 26% соответственно, реже всего - в Нижнем Новгороде (12%). В Москве о намерении приобрести новый автомобиль сообщили 19% опрошенных.

Опрос проводился среди россиян в возрасте 18+, география исследования - города России с населением более 1 млн человек; метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос; размер выборки - более 1000 респондентов.