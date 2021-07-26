"Известия": столичные рестораторы попросили мэра отменить обязательное ношение перчаток

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы, председатель комитета "Деловой России" по ресторанному бизнесу Сергей Миронов направил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой столичных рестораторов отменить требование носить перчатки сотрудниками общепита, установленное его указом от 5 марта 2020 года. Как говорится в тексте обращения, с которым ознакомилась газета "Известия" , отмена таких требований позволит снизить административное давление на бизнес.

В своем письме Миронов указал на то, что рекомендации Роспотребнадзора по организации работы общепита в условиях пандемии, утвержденные в мае 2020 года, не обязывают сотрудников носить перчатки, а предписывают обрабатывать руки кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками. Такие же требования были отражены в предписании главного санитарного врача Москвы от 9 июня 2020 года и в распоряжении столичного департамента торговли и услуг столицы от 10 июня 2020 года.

Однако, пишет Миронов, сотрудники управ, составлявшие протоколы об административных правонарушениях в отношении предприятий, персонал которых не использовал перчатки, руководствовались указом мэра с таким требованием. При этом в обращении отмечается, что кожа под перчатками сильно потеет, а их длительное ношение может вызвать дерматит и аллергию.

"В связи с явным противоречием между нормативно-правовыми актами предприятия общественного питания, пытающиеся из последних сил не закрыться из-за коронавирусного кризиса, необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки, которые для некоторых становятся критическими", - пояснил в письме Миронов, обращаясь с просьбой установить единые профилактические требования и внести изменения в указ, которые отменят необходимость носить перчатки. Он также указал на целесообразность появления соответствующих рекомендаций для контрольно-надзорных органов.

Издание направило запрос пресс-секретарю мэра с просьбой прокомментировать обращение. В Роспотребнадзоре отметили, что соблюдение противоэпидемических мероприятий, помимо ведомства, контролируют также городские структуры, и порекомендовали обратиться в Главное контрольное управление Москвы. В Федерации рестораторов и отельеров России сообщили, что поддерживают инициативу столичного омбудсмена.