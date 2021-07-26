Мишустин сообщил, что власти обсуждают создание на Курилах свободной таможенной зоны

ИТУРУП /Сахалинская область/, 26 июля. /ТАСС/. Власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.

"Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории", - сказал он.

Освободить инвесторов от части налогов

Российские власти рассматривают возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов, заявил премьер-министр.

"Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика [предприятия], которые работают здесь, инвестируют сюда", - сказал он.

Мишустин пояснил, что речь идет об основных видах деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, производства подакцизных товаров.

Эффективная экономическая деятельность

Премьер-министр заявил, что перед поездкой на Дальний Восток обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным набор мер, которые позволят сделать экономическую деятельность на Курилах как можно более эффективной.

"Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно принести сюда, на Курилы, для того чтобы инвестиционная, экономическая деятельность была как можно более эффективной. И этот набор мер беспрецедентный", - сказал он.

Предложения по льготам

Мишустин рассказал, что по возвращении из рабочей поездки на Дальний Восток представит президенту РФ Владимиру Путину предложения по льготам для инвесторов на Курильских островах.

"По приезду мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я тогда доложу об этих предложениях президенту РФ", - сказал он, анонсировав возможные льготы. "И будет принято соответствующее решение. Думаю, оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран", - добавил премьер.