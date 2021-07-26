"Известия": КонфОП предложила увеличить штрафы за нарушение прав потребителей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложила Роспотребнадзору увеличить штрафы для авиаперевозчиков, производителей и предприятий торговли за нарушение прав потребителей, сделав их вместо номинальных оборотными, то есть зависящими от выручки. Об этом в понедельник со ссылкой на обращение конфедерации в адрес ведомства пишет газета "Известия".

Как рассказал газете председатель правления организации Дмитрий Янин, на настоящий момент штрафы за нарушение прав потребителей являются номинальными и составляют 20-50 тыс. рублей. Оборотные штрафы установлены только антимонопольным законодательством, и этих мер мало, считает эксперт.

Инициатива КонфОП затрагивает нарушения, перечисленные в главе 14 КоАП: обман, оказание недобросовестных услуг, их навязывание и другие. В конфедерации считают, что штрафы должны варьироваться в диапазоне от 1% до 5% от выручки в зависимости от прибыльности и отрасли, а вырученные деньги должны быть направлены в казну.

Предложение конфедерации в конце июня обсуждали на консультативном совете по защите прав потребителей государств - участников СНГ, сообщает газета. Его председатель глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с тем, что штрафы стоит повысить, однако не уточнила, каким способом это стоит сделать. Газета направила запрос в ведомство с просьбой оценить инициативу.

Как отметил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, оборотные штрафы станут ощутимыми для компаний, в результате чего они будут стремиться компенсировать такие расходы, переложив их на покупателей. Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов подчеркнул, что ужесточение штрафов негативно скажется на предприятиях. "В торговле норма прибыльности составляет 3-4%. Получается, что если у компании несколько раз будут нарушения, то у нее уже не останется средств для дальнейшей работы", - пояснил он изданию.