"Известия": ОНФ предлагает обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы, состоящих в Общероссийском народном фронте (ОНФ), планирует внести в нижнюю палату законопроект, который обяжет поставщиков услуг питания обосновывать снижение цены госзакупок. Это необходимо, чтобы не допустить к госзакупкам поставщиков питания в школах, детских садах, больницах и социальных учреждениях, которые снижают стоимость контракта до 50%, пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы бюро расследований движения.

Инициатива направлена на ужесточение законодательства о контрактной системе, позволяющего снижать цены до недопустимого уровня. "Мы подготовили ряд законодательных инициатив. Во-первых, нужно чтобы у Роспотребнадзора появилась обязанность проверять таких поставщиков чаще, чем остальных. Во-вторых, мы предлагаем изменить антидемпинговые правила, которые сегодня обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возможность исполнения контракта, если цена слишком низкая", - пояснил координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта.

Инициативу поддержали в "Справедливой России - За правду" и ЛДПР. В КПРФ и "Единой России" сообщили, что готовы поддержать новые нормы, однако сначала хотят их изучить.

По информации "Известий", топ-10 компаний, которые снижали цену контрактов на соцпитание, возглавляют предприятия из Москвы, Якутии и Дагестана.