Мишустин пообещал разработать меры по поставкам СПГ на Курилы

ИТУРУП /Сахалинская область/, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник пообещал, что правительство РФ совместно с властями Сахалинской области разработает комплекс мер для обеспечения сжиженным природным газом предприятий и жителей Курильских островов.

Общаясь с рыбопромышленниками в селе Китовое на Итурупе, Мишустин отметил, что на Сахалине уже есть малотоннажный завод СПГ. "На сегодняшний день предполагается построение, в том числе, мощностей для снабжения Курил. Но для этого и здесь нужна инфраструктура, чтобы СПГ сюда поступал", - сказал премьер.

Он добавил, что такой же проект есть и для острова Кунашир, куда СПГ начнет поступать по плану через три года.

"СПГ, наверное, лучшая альтернатива сегодня с учетом требований зеленой энергетики, которые есть сегодня в мире. Это отличное решение, эти планы есть", - добавил Мишустин.

Со своей стороны губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет сдано хранилище для СПГ. "Кроме того, на все Курильские острова разработанной программой модернизации энергетики решен вопрос, чтобы построить здесь и ветряную энергетику, и в некоторых случаях и солнечную энергетику", - сообщил глава региона, добавив, что регион "до 2025 года планирует выйти на углеродную нейтральность, и поэтому вся программа модернизации энергетики нацелена на снижение углеродного следа".

В заключении Мишустин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову совместно с губернатором Сахалинской области "отработать именно вопросы инфраструктуры на островах, которую необходимо модернизировать". "Эти средства надо закладывать и в федеральный, и в региональный бюджеты. Я надеюсь, что мы решим здесь все вопросы, в том числе по экологии. СПГ - это выход", - заключил Мишустин.