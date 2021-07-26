"Ъ": Минстрой оценил затраты на цифровизацию ЖКХ и строительства в 375 млрд рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Цифровизация сферы ЖКХ и строительной отрасли в РФ обойдется в 393 млрд рублей до 2030 года, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на паспорт стратегии цифровой трансформации строительной отрасли "Строительство, городское хозяйство и ЖКХ" Минстроя.

Документ затрагивает четыре основных проекта: "Новый умный дом" (система управления многоквартирными домами на основе технологий IoT - интернета вещей), "Решаем вместе" (технология учета общественного мнения для определения приоритетов развития объектов городского хозяйства), "Строим в один клик" - (система электронного документооборота между девелоперами и Минстроем) и "Цифровая инфраструктура ЖКХ". Последний проект ведомство оценило в 375 млрд рублей, он подразумевает разработку и внедрение систем управления снабжения ресурсами.

Издание приводит в пример использование системы для передачи в реальном времени данных о состоянии инженерных систем ресурсоснабжающих организаций в единую государственную информационную систему.

Анализ данных о состоянии коммунальных сетей снизит аварийность инфраструктуры и повысит срок ее службы, считают в министерстве. Подготовку к запуску проекта проведут в 2021-2025 годах, запуск - в 2025 -2030 годах. Тратить бюджетные деньги на проект не планируются, его должны профинансировать управляющие компании и ресурсоснабжающие организации "при условии изменения законодательства по тарифообразованию", указано в документе.