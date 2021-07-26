В Боливии началось строительство реакторного комплекса Центра ядерных исследований

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Росатом в понедельник закладывает в Боливии реакторный комплекс Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации.

"Проект центра уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов во всем мире - площадка размещения центра является самой высотной (4 000 м над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий. Центр является одним из крупнейших проектов России в Латинской Америке и открывает новые возможности для экспорта инноваций российской ядерной отрасли в страны такого масштабного региона", - сказали в департаменте коммуникаций.

В ЦЯИТ будут представлены передовые технологии, которые способны значительно повысить уровень жизни боливийского населения и будут служить драйвером развития науки и высоких технологий в латиноамериканском регионе.

Проект предлагает высокотехнологичные решения для самых разных секторов экономики. В числе применений ЦЯИТ: производство радиофармпрепаратов для лечения раковых и сердечно-сосудистых заболеваний; обработка сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения ее продовольственной безопасности, стерилизация разнообразных медицинских изделий (в том числе средств индивидуальной защиты); увеличение срока годности продуктов питания и объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции; культивирование высокоурожайных зерновых пород; исследования в области экологии и рационального использования природных ресурсов; изучение свойств различных материалов; обучение специалистов атомной отрасли.

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря.

В рамках контракта предусмотрено сооружение Центра в составе четырех очередей. В настоящий момент в активной фазе строительства находятся объекты первой и второй очередей: предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс, Многоцелевой Центр Облучения. Планируется ввести их в эксплуатацию уже в 2021 году. Также параллельно ведутся работы по благоустройству территории ЦЯИТ. Третья и четвертая очереди строительства включают в себя возведение и оснащение зданий научных лабораторий, а также сооружение Реакторного и инженерно-технического комплекса.