В Москве число контрактов на портале поставщиков выросло в 1,56 раза с прошлого года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объем контрактов на портале поставщиков в Москве вырос в полтора раза с прошлого года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"За первые шесть месяцев 2021 года на портале поставщиков были заключены сделки на закупку товаров, работ и услуг на сумму 36,5 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2020 года и более чем в три раза выше аналогичного показателя 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, таких результатов удалось добиться благодаря развитию сервиса, которым с каждым годом пользуется все большее число поставщиков и заказчиков.

Сейчас на ресурсе зарегистрированы 230,1 тыс. поставщиков и 49,7 тыс. заказчиков. За первое полугодие 2021 года прирост составил 23,8 тыс. поставщиков и 2,2 тыс. заказчиков.

"Такое соотношение по количеству зарегистрированных поставщиков и заказчиков позволило получить экономию в ходе торгов в размере 3,4 млрд рублей. Всего на портале поставщиков представлены заказчики из 37 регионов страны. В среднем за право заключения одной сделки в этом году боролись семь поставщиков", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Традиционно самое большое количество закупок относится к таким категориям как "Медицинские товары", "Строительные товары", "Хозяйственные товары", "Образовательные услуги". Также в топ-5 направлений закупок в этом году вошла категория "Информационно-технологические средства связи, электроника, программное обеспечение".