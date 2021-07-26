"Ведомости": "Совет рынка" может вернуться к теме "зеленых" сертификатов в 2022 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ассоциация "Совет рынка" может вернуться к обсуждению темы создания единого оператора системы "зеленых" сертификатов в 2022 году. Об этом газете "Ведомости" сообщил председатель правления организации Максим Быстров.

"Совет рынка" принимал участие в подготовке обоснований и этапности реализации подпроекта "Зеленые сертификаты" в рамках разрабатываемой правительством "Фронтальной стратегии социально-экономического развития России". Обозначенный срок для запуска российской системы обращения сертификатов происхождения электроэнергии - первая половина 2022 года.

"На сегодняшний день "Фронтальная стратегия" не утверждена, нормативная база не принята, в целом есть сомнения в целесообразности регулирования [обращения сертификатов], поэтому и решили этот вопрос отложить. Думаю, что сможем вернуться к этой теме теперь только в 2022 году", - уточнил Быстров, добавив, что степень неопределенности очень высокая.

"Зеленый" сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).