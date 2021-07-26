"Ъ": порт Лавна законтрактовал мощности строящегося угольного терминала до 2043 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Морской торговый порт Лавна, расположенный в Мурманской области, законтрактовал первоначальные мощности угольного терминала до 2043 года по принципу "бери или плати" (take-or-pay). Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Кадочников.

"На текущий момент у нас согласован долгосрочный - на срок реализации проекта, до 2043 года, - договор перевалки угля в отношении всего объема терминальной мощности на принципах take-or-pay. Это уникальный для российского рынка опыт, когда take-or-pay заключается в отношении еще не построенного угольного терминала на весь объем мощности, с заранее понятной и установленной минимальной гарантированной стоимостью перевалки и на столь длительный срок", - сказал он.

Кадочников добавил, что на все 18 тонн согласован договор с Центром развития портовой инфраструктуры (ЦРПИ) (входит в группу ВТБ, единственный акционер - "ВТБ Капитал Пенсионный резерв"), который предполагает консолидированную поставку от независимых угледобывающих компаний. "У ЦРПИ есть четыре угольные компании, договоры с ними мы видели. Эти документы мы уже направили в правительство в рамках исполнения соответствующих поручений. Все четыре договора обеспечивают плановую загрузку порта", - отметил он.

Порт "Лавна" - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла, цель которого - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке грузов интегрированного в международный транспортный коридор Север - Юг. Строительство терминала "Лавна" в Мурманской области началось весной 2018 года. Изначально выход на проектную мощность был запланирован в 2022 год, затем график строительства был скорректирован, сейчас ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.