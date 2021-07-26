Саакашвили предложил Киеву разрабатывать собственные ресурсы после запуска "Севпотока - 2"

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока - 2" будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зеленый водород", - сказал Саакашвили в ночь на понедельник в эфире телеканала "Украина 24". По его утверждению, Россия "как раз поэтому и хочет перекрыть для Украины Черное море - потому что на юге основные залежи зеленого водорода". При этом Саакашвили выразил мнение, что гарантиям сохранения транзита по украинской территории после запуска Nord Stream 2 "верить нельзя".

В Киеве считают, что Украина может утратить транзит российского газа в Европу после ввода в строй газопровода "Северный поток - 2" и окончания действующего контракта с "Газпромом" в конце 2024 года, что может привести к угрозе безопасности страны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия на прошлой неделе достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.