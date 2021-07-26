Биткойн растет более чем на 10%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $39,177 тыс. (+10,58%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 9:30 мск.

По данным на 9:40 мск, курс криптовалюты замедлил рост и находился на уровне $38,939 тыс. (+9,91%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".