Выручка "Русагро" за I полугодие выросла на 48%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Выручка агрохолдинга "Русагро" за I полугодие 2021 года выросла на 48% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 108 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

"За шесть месяцев 2021 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций по сравнению с шестью месяцами 2020 года выросла на 48% - до 108 млрд руб. Все бизнес-сегменты "Русагро" показали увеличение данного показателя. Наибольший относительный рост выручки показал масложировой сегмент (+68%) сельскохозяйственный сегмент (+49%)", - отмечается в сообщении.

Наибольшей вклад в общую выручку "Русагро" за шесть месяцев 2021 года привнес масложировой сегмент (57%) - его выручка составила 61,6 млрд руб., увеличившись на 68%. На мясной сегмент пришлось 17% выручки компании (18,2 млрд руб., рост на 29%), на сахарный - 15% (16,4 млрд руб., рост на 15%), на сельскохозяйственный - 11% (11,9 млрд руб., рост на 49%).

В компании также сообщили, что во втором квартале 2021 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого выросла на 45% - до 57,3 млрд руб. Все бизнес-сегменты "Русагро", кроме сахарного, показали увеличение данного показателя. Наибольший относительный рост выручки показал масложировой сегмент (+73%) и сельскохозяйственный сегмент (+66%).

Наибольшей вклад в общую выручку "Русагро" во II квартале 2021 года привнес масложировой сегмент (59%) - его выручка составила 34 млрд руб., увеличившись на 73% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. На мясной сегмент пришлось 17% выручки компании (9,6 млрд руб., рост на 32%), на сахарный - 14% (7,7 млрд руб., снижение на 14%), на сельскохозяйственный - 10% (5,9 млрд руб., рост на 66%).

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" в I квартале 2021 года составила 6,53 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.