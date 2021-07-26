"Камаз" построит сервисный центр в Азербайджане

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Камаз" построит сервисный центр под автомобили поколения К5 в Азербайджане, сообщается в пресс-релизе компании.

"Существующей сервисной сети в республике явно недостаточно. Необходимо строительство сервисного центра в Азербайджане под автомобили К5. Сегодня уже достигнуты договоренности совместно с Гянджинским автомобильным заводом о строительстве такого объекта в Карабахе. В ближайшее время будет разработан и утверждён проект и мы вместе с партнером приступим к строительству современного сервисного центра, чтобы обеспечить азербайджанскому потребителю эффективную, удобную эксплуатацию нашей новейшей автотехники", - заявил гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

Автопроизводитель планирует вывести тягачи пятого поколения на рынок Азербайджана.

"В случае подтверждения потребности Азербайджана в приобретении грузовиков новейшего модельного ряда К5, свой новейший автомобиль КАМАЗ-54901 компания готова предложить вместе с качественным сервисом", - отмечается в релизе.

В рамках деловой миссии "Камаз" и Гянджинский автозавод подписали меморандум о организации совместного предприятия - лизинговой компании - для предложения в лизинг грузовиков и прицепов "Камаз" в лизинг потребителям в Азербайджане.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в число 15 ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).