Улан-Удэнский авиазавод выпустит 70 вертолетов по заключенным на МАКС-2021 соглашениям

УЛАН-УДЭ, 26 июля. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") изготовит 70 вертолетов по договорам, заключенным на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, прошедшем в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Бурятии.

"Для Улан-Удэнского авиационного завода МАКС-2021 завершился рядом заключенных соглашений на изготовление и поставку техники. Всего У-УАЗ изготовит и поставит в течение нескольких лет 70 единиц авиатехники", - сообщили в правительстве.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, завод представил на авиасалоне модели - от вертолета Ми-8АМТ до беспилотников. "Все, что завод делает, мы, безусловно, поддерживаем. И совместно с заводом обеспечиваем сбыт для того, чтобы у наших людей была работа, рабочие места и это было стабильно, долгосрочно, чтобы мы на долгие годы вперед могли прогнозировать работу нашего производственного флагмана", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

"Газпром" закупит 16 вертолетов Ми-171А3 для работы на месторождениях континентального шельфа. Также в дни проведения МАКС-2021 заключен договор с МЧС России о приобретении четырех арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для работы в северных широтах страны. С авиакомпанией "ЮТэйр - Вертолетные услуги" заключено соглашение о поставке 50 вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. "Новые вертолеты планируется задействовать для выполнения перевозок в рамках нефтегазовых проектов", - уточнили в пресс-службе.

Улан-Удэнский авиационный завод производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется более чем в 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.