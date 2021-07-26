Кубань завершила уборку зерновых

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена в Краснодарском крае, собраны рекордные 12,4 млн тонн зерновых культур, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года, когда был зафиксирован высокий урожай, написал в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. В 2020 году было собрано 9,4 млн тонн зерновых культур.

"На Кубани закончили уборку зерновых. И у нас новые рекорды! Наши аграрии собрали 12 млн 380 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Это на 1,28 млн тонн больше, чем в 2019 году, богатом на урожай", - написал Кондратьев.