Росстандарт готовится к внеплановым проверкам на АЗС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Росстандарт ведет подготовку к организации внеплановых проверок на АЗС в режиме "тайного покупателя", сообщил ТАСС глава ведомства Антон Шалаев.

Федеральный закон "О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ", который дает Росстандарту возможность осуществлять проверки в режиме "тайного покупателя", вступил в силу 1 июля 2021 года.

"Учитывая, что ФЗ вступил в силу с 1 июля 2021 года и ранее таких инструментов, как мониторинговая закупка и выборочный контроль, не предусматривалось действующим законодательством в области организации и осуществления государственного контроля, плановых проверок на АЗС в режиме "тайного покупателя" либо мониторинговой закупки и выборочного контроля пока не проводилось. Для организации и правового обеспечения проведения данных мероприятий во внеплановом порядке по фактам поступления обращений, в соответствии с положениями нового ФЗ, в настоящее время проводятся соответствующие организационно-технические мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что такие мероприятия могут проводиться как в плановом, так и внеплановом порядке после согласования с органами прокуратуры.

Ранее бывший глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил ТАСС, что в настоящее время программное обеспечение на заправках позволяет в индивидуальном режиме настраивать процент недолива для конкретного автомобиля, однако отследить такое нарушение без режима "тайного покупателя" достаточно сложно.