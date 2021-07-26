Регистрацию прав собственности дольщиков возобновили по 150 арестованным участкам в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве возобновило учетные действия по 150 арестованным земельным участкам, на которых строятся многоквартирные дома, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон 273-ФЗ, который внес изменения в регулирование долевого строительства. Теперь арест или запрет на совершение определенных действий в отношении земельного участка, на котором строится многоквартирный дом, больше не является основанием для приостановления государственного кадастрового учета дома, регистрации прав собственности дольщиков, а также перехода прав на данный объект и оформления общедолевой собственности на земельный участок.

"Если раньше Росреестр был вынужден приостанавливать регистрацию права собственности участников долевого строительства из-за наличия ареста или запрета в отношении земельного участка, то принятые изменения в законе о долевом участии позволили существенно облегчить жизнь дольщиков и снизить градус социальной напряженности в таких ситуациях в целом. В настоящее время нами возобновлено более 150 дел, находящихся на бессрочном приостановлении", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Он добавил, что сейчас ведомство рассматривает 11 случаев с арестом земельных участков в Москве. Если не будет каких-либо других препятствий для регистрации, то по ним будут приняты положительные решения, отметил Майданов.

Как пояснили в пресс-службе, зачастую запрет накладывался на имущество застройщика из-за незначительной задолженности, в том числе по налоговым правонарушениям. Так, с начала 2021 года управление Росреестра по Москве направило около 80 запросов в службу судебных приставов о возможности регистрации прав собственности дольщиков.