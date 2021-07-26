Лукашенко поблагодарил Азербайджан за поставки нефти, несмотря на давление Запада

МИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность азербайджанской стороне за поставки нефти в республику, несмотря на противодействие западных государств. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заявил в понедельник, встречаясь с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым.

"Благодарю за поставку углеводородного сырья в Беларусь. Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире", - отметил Лукашенко.

Он заверил, что Азербайджан может рассчитывать на поддержку Белоруссии. Мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан", - сказал президент.

В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти для республики после временной приостановки поставок сырья крупными российскими компаниями. Азербайджаном было поставлено порядка 1 млн тонн нефти, в 2021 году закупки сырья в республике продолжились.