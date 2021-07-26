"Новатэк" продал TotalEnergies 10% в компании-операторе двух СПГ-терминалов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Новатэк" завершил сделку по продаже 10%-ной доли в дочерней компании "Арктическая перевалка" (является оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области) французской TotalEnergies, следует из базы Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сделка была завершена 23 июля. Договор купли-продажи в отношении 10%-ной доли в "Арктической перевалке" подписан "Новатэком" и TotalEnergies в июне во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). После завершения сделки доля "Новатэка" в компании составляет 90%, TotalEnergies - 10%.

В конце апреля в "Новатэк" сообщили, что французская компания Total подписала базовое соглашение о приобретении 10% в дочерней компании "Новатэка" "Арктическая перевалка", которая управляет двумя строящимися СПГ-терминалами на Камчатке и в Мурманской области. Согласно планам компании, терминалы будут запущены в 2022 году и будут обеспечивать транспортировку сжиженного газа с "Арктик СПГ - 2" и других проектов "Новатэка" путем перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки "борт-в-борт".