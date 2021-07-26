Заявка на регистрацию нового товарного знака от Пугачевой находится на рассмотрении

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заявка на регистрацию нового товарного знака от Аллы Пугачевой находится на рассмотрении. Об этом ТАСС сообщили в Роспатенте.

"Заявка была подана 14 июня через патентного поверенного. Пока она находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В материалах Федеральной службы по интеллектуальной собственности отмечается, что заявка на регистрацию товарного знака подана по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в отношении таких категорий, как красители для обуви, препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, домашняя и кухонная утварь, а также другие товары и услуги.

Ранее сообщалось, суд по интеллектуальным правам частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака "Кристина" по иску индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) Кристины Мартиросян.