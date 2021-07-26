Медведчук: украинская власть к осени готовит сокрушительное повышение тарифов ЖКХ

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Украинская власть в новом отопительном сезоне готовит очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое станет сокрушительным ударом по доходам украинцев. Об этом заявил в понедельник глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях все еще платят за коммунальные услуги, власть решила "снять последнюю рубаху", готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее", - написал он в статье на сайте ОПЗЖ.

По словам Медведчука, намеченное в сентябре "повышение коммунальных тарифов может стать самым сокрушительным ударом по доходам украинцев за весь период деятельности власти президента [Владимира] Зеленского". Политик привел данные прогноза главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской городской государственной администрации (КГГА) Олега Попенко, который ранее заявлял, что в новом отопительном сезоне тарифы на отопление на Украине могут вырасти на 30-40%. При этом в некоторых регионах цены поднимутся на 60-70%. "В условиях фактической катастрофы в экономике и социальной сфере, отсутствия инвестиций власть стремится залатать возникшие финансовые дыры за счет простых украинцев, повышая жилищно-коммунальные тарифы, раскручивая маховик задолженностей, лишая социально незащищенных граждан субсидий", - отметил политик.

Повышение тарифов готовится в условиях роста задолженности украинцев за оплату услуг ЖКХ. В целом, при Зеленском, подчеркнул Медведчук, задолженность выросла на 32,2%, с 52,1 млрд гривен (около $1,9 млрд) в мае 2019 года до фантастически высокой цифры - почти 69 млрд гривен (около $2,5 млрд) в июле 2021 года. Президент и его окружение переходят черту, за которой кончаются народное терпение и семейные бюджеты украинских граждан, убежден глава политсовета оппозиционной партии.

В начале 2021 года правительство Украины в очередной раз повысило тарифы на газ, после чего по всей стране прошли акции протеста. Тогда кабинет министров, чтобы успокоить население, ввел фиксированную цену на газ до конца марта 2021 года, а затем предложил ввести годовой фиксированный тариф.