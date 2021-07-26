Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает, что вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу.

"Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала", - сказал глава государства в понедельник на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

"В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", - указал Путин.

По мнению президента, такой проект "для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, будет, безусловно, востребован".

Глава государства напомнил, что ранее уже были построены кольцевая дорога и Западный скоростной диаметр, развязки. "В общем и целом ситуацию кардинальным образом поменяли", - уверен Путин. Однако он обратил внимание на то, что в городе и его окрестностях проживают более 7 миллионов человек, поэтому "вопросы развития транспорта в высшей степени важны". "Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры", - уточнил президент, предложив обсудить на совещании, "что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться".

Другие проекты

Глава государства также отметил уже произошедшие изменения к лучшему в аэропорту Пулково. "Готовится второй этап его модернизации, в результате пропускная способность аэропорта превысит 30 миллионов человек в год", - заметил он.

Путин считает необходимым обсудить и планы по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ. "О том, что нам нужно активизировать работу в этом направлении, говорили недавно на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - напомнил президент.

"Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее", - констатировал глава государства. На его взгляд, "здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе". "Она здесь непростая", - заметил Путин.

Президент уверен, что "все вопросы транспортной системы, строительства и реконструкции дорог, развязок, развития общественного, железнодорожного транспорта, других видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе".

Кольцевые дороги

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) находится в Подмосковье примерно в 50 километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД). Она разгружает улицы Москвы от транзитного транспорта и пересекает федеральные трассы, которые ведут в Москву.

В Петербурге в настоящее время существует Кольцевая автодорога (КАД), а также федеральная трасса "Санкт-Петербургское южное полукольцо", которая проходит по территории Ленинградской области, построенная еще в советские годы.