ЦБ сохранил прогноз по прибыли банков России на 2021 год на уровне 2 трлн рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк России сохраняет прогноз по прибыли банковского сектора по итогам 2021 года на уровне 2 трлн рублей, несмотря на рекордную прибыль сектора в первом полугодии, следует из презентации регулятора.

Российские банки за первое полугодие 2021 года заработали рекордные 1,2 трлн руб. чистой прибыли, что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд руб.).

Ранее ЦБ сообщал, что прибыль банков в России по итогам 2021 года в случае отсутствия неожиданных шоков на рынке может составить около 2 трлн руб.

Чистая прибыль банков

Российские банки за январь - июнь 2021 года заработали 1,2 трлн руб. чистой прибыли, что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд руб.).

"Всего за первое полугодие 2021 года банки заработали 1,2 трлн руб., что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд руб.), в основном благодаря росту бизнеса и меньшим расходам на резервы (снижение с 729 до 298 млрд руб.)", - отмечает ЦБ.

При этом чистая прибыль сектора за июнь составила 204 млрд руб., что немного ниже, чем в мае (216 млрд руб.), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля.

По данным ЦБ, положительное влияние на прибыль оказал рост чистого процентного дохода (+223 млрд руб., или 13%), в основном за счет снижения процентных расходов по средствам населения. Количество прибыльных банков выросло за месяц до 237 с 234.

При этом Банк России сохранил прогноз по прибыли банковского сектора по итогам 2021 года на уровне 2 трлн рублей. Глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов также допустил, что прибыль может превысить этот уровень.

"Если не случится непредвиденных событий, прибыль по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше", - отметил он.

Средства населения в банках РФ

Объем средств населения в российских банках в июне 2021 года увеличился на 123 млрд руб. (или на 0,4%) после заметного оттока в мае.

"Средства населения выросли на 123 млрд руб. (0,4%) после заметного оттока в мае (-479 млрд руб., или 1,5%). При этом сохранялась тенденция к росту текущих счетов (+294 млрд руб.), в то время как срочные вклады продолжили снижаться (-170 млрд руб.)", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, за полгода доля срочных вкладов в средствах населения снизилась с 64,6% до 61,7%. "Такая тенденция во многом обусловлена низкими процентными ставками по депозитам, а также тем, что сейчас многие банки платят проценты и по текущим счетам, что обеспечивает клиентам большую гибкость в распоряжении своими средствами. Однако в дальнейшем в случае роста депозитных ставок можно ожидать притока средств населения на срочные вклады", - говорится в материалах регулятора.

Средства населения на счетах эскроу, по информации ЦБ РФ, выросли в июне на значительные 205 млрд руб. (180 млрд руб. в мае), что в значительной степени связано с ростом выдач ипотеки.

По словам главы департамента обеспечения банковского надзора Александра Данилова, в 2021 году показатель притока средств физических лиц в российских банках может увеличиться в пределах 5%.

Рост необеспеченного кредитования

Рост необеспеченного потребительского кредитования в июне 2021 года достиг 2% против 2,2% в предыдущем месяце, демонстрируя высокие темпы четвертый месяц подряд,

"Четвертый месяц подряд сохраняется высокий темп роста необеспеченного потребительского кредитования (2,0% в июне). Повышение с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска до "доковидных" уровней призвано несколько охладить темп роста в данном сегменте", - указывает ЦБ.

Рост необеспеченного кредитования в мае составил 2,2%, в апреле - 1,6%.

В материалах регулятора также отмечается, что в целом по розничному кредитному портфелю просроченная задолженность снизилась (-7 млрд руб., или 0,7%), главным образом в результате списания с баланса части безнадежной задолженности.