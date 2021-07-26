Центробанк не ждет всплеска реструктуризаций из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Банк России не ожидает всплеска реструктуризаций кредитов физлиц из-за ухудшения ситуации с ковидом и введения в связи с этим ряда ограничительных мер, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

"Пока ожиданий, что будет всплеск реструктурзаций, у нас нет. Такое могло бы быть в ситуации, если большие локдауны будут, как в прошлом году. В этом случае реструктуризация является жизненно необходимой. В отдельных местах есть, но крупномасштабных нет, поэтому в масштабах банковского сектора больших изменений не будет", - сказал Данилов.