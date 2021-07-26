Путин отметил планы переноса порта из Петербурга для городского строительства на его месте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить в том числе планы переноса порта из Санкт-Петербурга и последующей застройки этой территории. Данную тему глава государства озвучил в понедельник в начале совещания по развитию петербургского транспортного узла.

"Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства", - сказал президент.

Он попросил доложить на совещании также о развитии авиационной составляющей и о других транспортных темах, предложив выступить руководителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем - представителям РЖД, ВТБ и других крупных структур.

Ранее совладелец компании "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев попросил президента России поддержать проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербурга с перемещением портовых мощностей в Усть-Лугу, с тем чтобы построить на 600 га освободившейся портовой территории новый жилой квартал. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в качестве основной площадки для переноса мощностей порта предложил развивающийся портовый комплекс в городе Приморск

Большой порт Санкт-Петербург - один из крупнейших портов на Северо-Западе России. В число стивидоров этого порта входят Петербургский нефтяной терминал, Первый контейнерный терминал, "Петролеспорт" (Global Ports), Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Морской порт Санкт-Петербург.