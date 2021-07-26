Чубайс заявил, что глобальный энергопереход может обойтись России в 10% ВВП

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глобальный энергопереход, связанный с декарбонизацией экономики, может обойтись России в 10% ВВП. Об этом сообщил в понедельник специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Следствия глобального перехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои собственные оценки, пока это мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет примерно о 10% валового внутреннего продукта. Это более чем серьезно", - сказал Чубайс, выступая на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

Он отметил, что экспорт является наиболее уязвимой зоной, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода.

"Для меня крайне важно, что эта тематика сегодня является не просто предметом обсуждения на форумах и конференциях, но с недавнего времени по поручению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина эта тематика стала важнейшей, над которой работают десятки министерств и ведомств в нашем правительстве. Собственно, под руководством председателя правительства", - отметил Чубайс.

Он считает, что это новый фактор, который подчеркивает то, "насколько адекватно и серьезно Россия реагирует на вызов российскому экспорту".

Ранее Чубайс отмечал, что под названием "глобальный энергопереход" стоит понимать последовательный отказ от углеводородов в энергетике. Он должен произойти в следующие 20-30 лет.

Достижение углеродной нейтральности

По мнению Чубайса, России необходимо в ближайшее время определить срок достижения углеродной нейтральности, но при этом не пытаться догнать ЕС и США, где планируют достичь этот параметр к 2050 году.

Термины "углеродная нейтральность" или "нулевой уровень выбросов" подразумевают, что объемы эмиссий углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

"Мне кажется, России точно нужно определить срок углеродной нейтральности в ближайшее время. Это следует сделать. Бессмысленно пытаться уклоняться. Еще посмотрим, пока еще посчитаем. Это тезис номер один. Тезис номер два. Мне не кажется, что мы можем здесь быть на тех же самых уровнях, что Евросоюз и США. И я не считаю, что нам их нужно догонять и тем более перегонять. Просто по той причине, <...> что российская экономика радикально отличается от европейской и американской", - сказал Чубайс.

Россия, отметил он, сейчас находится на стадии разработки основ собственной климатической политики. Эта разработка идет очень активно, сказал он. По наблюдениям Чубайса, еще полгода назад ничего сопоставимого по активности не было. В ходе работы в данной области предстоит пройти очень непростые развилки, касающиеся, в частности, сроков углеродной нейтральности и суверенных норм по платности CO2, полагает спецпредставитель президента.

"В любом случае российская климатическая политика должна разрабатываться во взаимодействии со всем миром, с экспертным сообществом. <...> Базовые принципы этой политики должны быть международно признаны, тогда Россия может получить не только проблемы, но и преимущества от разворачивающейся глобальной технологической революции", - сказал спецпредставитель президента.

При этом Чубайс подчеркнул, что Россия вправе потребовать от партнеров отсутствия дискриминации в вопросе учета поглощения углекислого газа природными системами. "Если на эту сферу будут распространены известные политические ограничения, мне представляется, что это будет крайне контрпродуктивным, потому что российский климатический ресурс должен быть открыт всему миру", - сказал он.