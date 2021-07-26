Биржевые цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь снижаются

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" по итогам торгов в понедельник продемонстрировали снижение, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 за день снизилась на 0,6% - до 57,06 тыс. рублей за тонну, стоимость бензина Аи-95 также уменьшилась - на 1,1%, до 59,01 тыс. рублей за тонну. Биржевые индексы этих видов топлива начали снижаться 23 июля после недели роста и нескольких ценовых рекордов.

В то же время цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на снизилась за день на 0,8%, до 41,52 тыс. рублей за тонну, после того, как 23 июля установила очередное рекордное значение. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 0,4%, до 23,81 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива - на 0,1%, до 51,24 тыс. рублей за тонну.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что повышение стоимости бензина на бирже в оптовом сегменте рынка не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. Глава Минэнерго также предупредил, что в случае продолжения роста цен правительство может принять ряд мер, в том числе запретить экспорт бензина, подписать соглашения с компаниями о заморозке цен или повысить минимальный объем продажи бензина на бирже до 15%.

В свою очередь ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для определения факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. В службе уточнили, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "Таиф-НК", "Газпром активы СПГ", "ННК", "ФортеИнвест", "Сокар Энергоресурс".