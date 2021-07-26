Российские авиакомпании в I полугодии увеличили перевозки пассажиров на 60%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в I полугодии 2021 года увеличили перевозки пассажиров на 60% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до более 44 млн человек, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Его слова передает пресс-служба Минтранса.

"За первую половину 2021 года российские авиакомпании перевезли свыше 44 млн пассажиров. Это почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Несмотря на падение международных перевозок более чем на 30%, количество внутренних перелетов за первую половину 2021 года выросло в два раза по сравнению с уровнем прошлого года, превысив отметку в 38,2 млн человек. Уверенный рост почти на 33% показали объемы грузоперевозок. В общей сложности за шесть месяцев 2021 года российскими авиакомпаниями перевезено свыше 681 тыс. тонн различных грузов", - сказал глава Минтранса.

Авиакомпании России в июне увеличили перевозки пассажиров в 3,8 раза, до 10,89 млн человек по сравнению с июнем прошлого года, ранее сообщила Росавиация. При этом авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки в 4 раза, до 2,11 млн пассажиров, S7 - в 2,3 раза, до 1,6 млн пассажиров, "Победа" - в 3,1 раза, до 1,4 млн пассажиров, "Россия" - в 5,3 раза, до 1,1 млн пассажиров, а "Уральские авиалинии" - в 5,7 раза, до 975 тыс.