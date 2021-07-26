Власти оценили ущерб омских аграриев от засухи в 150 млн рублей

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Почвенная засуха и суховеи, из-за которых в 18 районах Омской области ввели режим ЧС, нанесли аграриям ущерб в размере около 150 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Низкая влагообеспеченность в почве сохраняется. По предварительным расчетам, ущерб по прямым затратам, которые уже понесены, составляет 140-150 млн рублей. Ущерб [по недобору урожая] еще оценивается", - сказал Дрофа.

По его словам, к 17 пострадавшим от почвенной засухи и суховеев районам добавился Называевский район. По предварительным данным, всего в регионе погибло более 50 тыс. га посевов.

Летом 2020 года от сильной засухи на территории Омской области погибло 65 тыс. га и пострадало более 460 тыс. га посевов. В регионе вводился режим ЧС. По прямым затратам омские аграрии понесли ущерб на сумму около 290 млн рублей, еще в 6 млрд рублей оценивался недобор урожая.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь собрали 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.