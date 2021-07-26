"Алроса" купила 70% алмазов, выставленных на аукционе по продаже сырья из Гохрана 23 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Алроса" приобрела порядка 70% алмазов, выставленных Минфином РФ на аукционах по реализации природных необработанных алмазов из Гохрана, который прошел 23 июля. Об этом говорится в пресс-релизе алмазодобывающей компании.

"В преддверии очередной торговой сессии, которая стартует в понедельник 26 июля, "Алроса", действуя в интересах своих долгосрочных клиентов и по их поручению, приобрела около 70% алмазов, выставленных Министерством финансов Российской Федерации на дополнительный аукцион сырья из Гохрана 23 июля. Решение о его проведении ранее было принято Правительством Российской Федерации для лучшей балансировки рынка", - сообщили в компании.

Заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что сделка позволит лишь частично удовлетворить спрос на алмазное сырье на рынке. Купленные алмазы, по его словам, в ближайшее время попадут на огранку, что поддержит баланс в отрасли.

Ранее сообщалось, что Гохран в ходе проведенных в феврале, марте, апреле и мае аукционов продал алмазов примерно на 5 млрд рублей.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении находятся почти 34% акций.