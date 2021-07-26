Власти Татарстана планируют внедрить самолет "Байкал" во внутреннюю авиацию региона

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минпрому региона проработать вопрос об использовании новых легкомоторных самолетов "Байкал" во внутренней авиации республики. Об этом сообщила журналистам в понедельник руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

По ее словам, такое поручение Минниханов дал после участия в международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, где ему презентовали новый легкомоторный самолет.

"Наибольший интерес у него (главы региона - прим. ТАСС) вызвала модель [самолета] "Байкал", которым будет заменен Ан-2. Он очень удобен для малой авиации - легкий, имеет возможность совершать посадку не только на аэродроме, но и садиться на воду. Президент дал поручение Министерству промышленности Татарстана изучить возможность и потенциал его использования в нашей республике, именно для внутренней авиации", - сказала Галимова.

Проект "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты Ан-2. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года. Его ключевые параметры определили в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1,5 тыс. км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 м.