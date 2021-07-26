На Украине после запуска рынка земли с 1 июля заключено 2 тыс. сделок

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Собственники украинских земель сельскохозяйственного назначения, продажа которых ранее была запрещена на Украине, заключили почти две тысячи торговых сделок с 1 июля - момента открытия рынка земли в стране. Об этом сообщило в понедельник Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"С отменой моратория на продажу земель сельхозназначения на Украине заключено 1 994 земельных договора", - отметила пресс-служба ведомства.

По его данным, общая площадь угодий с зарегистрированными сделками составляет 3 274 га. При этом, добавили в Минагрополитики, больше всего земли продано в трех регионах: Кировоградской области - 319,4 га, в Харьковской - 414,14 га, в Полтавской - 587,4 га.

Рынок земель сельхозназначения на Украине открыли 1 июля после вступления в силу принятого Верховной радой в прошлом году закона. Он впервые в истории страны вводит право продажи таких земельных участков и позволяет в течение последующих двух с половиной лет продавать земельные паи, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га "в одни руки". Одной из ключевых причин принятия закона стало требование МВФ об открытии рынка земли на Украине. Власти страны объясняют введение данной нормы тем, что без этого закона собственники земель якобы будут оставаться ущемленными в правах, поскольку у них по-прежнему не будет возможности для продажи этой собственности или же ее внесения в качестве банковского залога. До открытия рынка пайщики могли передавать свои наделы только лишь в аренду.

С 1 января 2024 года покупать землю смогут и юридические лица. После снятия моратория на продажу земли в стране средняя цена участков составляет порядка 25 930 гривен (около $960) за гектар. По официальным данным, на Украине в частном владении находится около 28 млн га земли, из которых 17 млн га, или 61%, переданы в аренду, то есть пока не могут быть проданы. По предварительным оценкам, на первом этапе готовы продать свои паи около 5-10% их собственников, что составляет примерно 1,5 млн га сельскохозяйственных земель.