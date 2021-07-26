Минприроды предложило расширить меры господдержки проектов по обращению с отходами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минприроды России вместе с госкомпанией "Российский экологический оператор" (РЭО) предложили расширить перечень мер господдержки проектов по обращению с отходами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба РЭО.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Изменения позволят расширить перечень существующих мер поддержки проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, РЭО сможет предоставлять акционерные займы и займы инвесторам, а также компенсировать недополученные доходы лизинговых организаций в размере 25% от стоимости предмета лизинга. Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, при разработке документа учитывались мнения представителей бизнеса и профессионального сообщества. Востребованные на рынке инструменты поддержки позволят создать условия для участия в проектах частных инвесторов, финансовых предприятий, а также РЭО как института развития.

"Мы предлагаем расширить имеющиеся меры поддержки в виде льготного возвратного софинансирования проектов в сфере обращения с ТКО. А именно - дополнить их возможностью выдачи акционерных займов и займов инвесторам. Это привлекательный формат привлечения средств для бизнеса, так как он не требует вхождения РЭО в компанию. Кроме того, планируется ввести механизм льготного лизинга для оборудования и техники, используемых при реализации проектов в сфере обращения с ТКО, в том числе при реализации проектов по созданию на территории РФ сети фандоматов", - отметил Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации РЭО, уже в этом году в России планируется создать 46 объектов инфраструктуры по обращению с отходами. В их числе 13 объектов по обработке и утилизации отходов, 31 сортировочный комплекс и два перерабатывающих предприятия общей мощностью обработки 6,3 млн тонн и утилизации - 2,1 млн тонн.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.