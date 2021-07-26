Четверть работников сгоревшего под Смоленском хлебозавода вышли на работу

ТАСС, 26 июля. Кондитерский цех Вяземского хлебокомбината в Смоленской области, где 12 июля произошел пожар, из-за которого более 240 человек остались без работы, возобновил работу 26 июля. Это позволило вновь обеспечить работой 70 сотрудников предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Кондитерский цех, специализирующийся на выпечке, сегодня запустил производство. Работу приостанавливали из-за того, что при пожаре пострадала часть коммуникаций", - сказали в пресс-службе.

Возобновление производства позволило обеспечить работой около 70 из 245 сотрудников комбината. Как сообщалось, после происшествия 24 работника пенсионного возраста уволились по собственному желанию, вопрос трудоустройства остальных находится в стадии решения. В Вязьме определены площади для размещения хлебокомбината, в здании проведут газ, осуществят реконструкцию и косметический ремонт.

Возгорание на хлебокомбинате в Вязьме произошло ночью 12 июля, причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются оперативно-следственной группой. Вяземский хлебокомбинат работает с 1947 года, является одним из крупных предприятий отрасли в Смоленской области. Выпускает около 180 наименований хлебобулочных изделий, продукция поставляется в магазины Вяземского и других районов региона, а также в ряд социальных учреждений.