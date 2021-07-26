ЦБ выявил "дыру" в капитале Энергомашбанка в размере 13,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) петербургского Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанка), у которого 9 июня этого года ЦБ отозвал лицензию, составил 13,349 млрд рублей, говорится в материалах регулятора.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 3 млрд 400,386 млн рублей, тогда как общий объем обязательств составляет 16 млрд 750,36 млн рублей.

Банк России приказом от 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка. По данным регулятора, банк полностью утратил собственные средства, реализовывал высокорисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Энергомашбанк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 мая находился на 145 месте в банковской системе РФ.