Эксперты сообщили, что экспортная цена на российскую пшеницу растет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экспортная цена на российскую пшеницу растет, в дальнейшем также возможен рост стоимости этой продукции. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе уверенно росли", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, экспортные котировки на пшеницу с содержанием протеина 12,5% укрепились на 2,5% - до $245 за тонну на условиях FOB [продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки], закупочные в портах - на 6%, до 14,3-14,7 тыс. рублей за тонну (без НДС). "Рынок вырос на фоне укрепления мировых цен ранее, снижения пошлин и неспешных продаж фермеров", - считают в "Совэконе".

Там напомнили, что плавающая экспортная пошлина на пшеницу в последние недели снижается. 23 июля размер пошлины был вновь снижен - до $31,4 за тонну. Месяцем ранее ее размер достигал $41,3 за тонну.

"Продажи нового урожая идут невысокими темпами. Продавцы на Юге не спешат расставаться с зерном, выжидая более высоких цен. Несколько крупных трейдеров начали быстро повышать цены во второй половине недели, и другим покупателям пришлось последовать за ними. Как обычно, после такого быстрого роста многие сельхозпроизводители прекратили продажи, а многие отказались от выполнения уже заключенных контрактов", - отмечают эксперты. В итоге цены на юге России подскочили на 700-1 000 рублей за тонну. Сельхозпроизводители в Поволжье и в Центре также повышали цены вслед за южанами.

Краткосрочно эксперты "Совэкон" ожидают продолжения роста на рынке. "Однако уверенно говорить о том, что он уже прошел сезонное дно, особенно в неюжных регионах, пока, вероятно, рано", - заключили эксперты.