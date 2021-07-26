В Крыму заявили, что цены на отдельные продукты с начала года выросли в разы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Цены на морковь и свеклу в Крыму с начала года выросли в несколько раз, на картофель - вдвое, сообщила журналистам в понедельник председатель комитета Госсовета региона по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез.

"Повышение цен носит сезонный характер. Однако в этом году повышение цен превысило показатели, по сравнению с предыдущим периодом. Так, например, было зафиксировано, что картофель увеличился более чем на 50%, морковь - в три раза, свекла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - сказала Доброрез.

По ее словам, для снижения цен с предпринимателями будут заключены соответствующие меморандумы, также минимум в два раза расширятся площади продовольственных ярмарок, а взаимодействие сельхозпроизводителей с торговыми сетями намерены организовать напрямую. "Мы планируем увидеть результаты данных мер уже в ближайшее время", - добавила Доброрез.

Вице-премьер региона - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин отметил, что в Крыму на месяц-полтора раньше обычного начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок, на которые производители поставляют свою продукцию без посредников.

"Сегодня все наши сельхозники после дождей и ливней приступили к уборке, массово убирают, и цены начали падать. Мы рекомендуем сегодня как можно максимально заполнить этот рынок именно [продукцией с] доступной ценой, я думаю, что это сегодня все жители Крыма увидят", - добавил Рюмшин.