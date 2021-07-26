Минэнерго в ближайшие дни примет решение о возможном запрете экспорта бензина

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", - сказал он.

По словам Сорокина, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. "Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем", - отметил он.

Минэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка. "Это не должно делаться в ущерб компаниям, мы должны долгосрочную предсказуемость создавать", - добавил Сорокин.

При этом замминистра отметил, что пока нет необходимости заключать топливные соглашения с нефтяными компаниями, но подобная мера остается на повестке. По его словам, демпферный механизм, который существует уже два года, работает нормально. "Иногда возникает ситуация из-за комбинации факторов, перекосов рыночных, тогда требуются дополнительные стимулы для рынка. Либо компании перенаправляют экспорт добровольно, либо [им дается] соответственно дополнительный стимул", - пояснил он.