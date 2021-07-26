Новак не получал предложений по переговорам по транзиту газа через Украину после 2024 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак пока не получал предложений от европейских партнеров о начале переговорного процесса по транзиту газа через Украину после 2024 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Нет. Ко мне лично не было никаких запросов", - сказал он.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Он подчеркнул, что участие немецких партнеров в переговорном процессе полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.

Ранее США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.