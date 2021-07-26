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Новак не получал предложений по переговорам по транзиту газа через Украину после 2024 года

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию страны выше текущих обязательств

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак пока не получал предложений от европейских партнеров о начале переговорного процесса по транзиту газа через Украину после 2024 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Нет. Ко мне лично не было никаких запросов", - сказал он.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Он подчеркнул, что участие немецких партнеров в переговорном процессе полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.

Ранее США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаСШАГерманияРоссияБайден, ДжоМиллер, Алексей Борисович
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