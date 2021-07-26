Эксперимент по маркировке антисептиков начнется в России 1 августа 2021 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств пройдет в РФ с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков-дезинфицирующих средств", - говорится в документе.

Как отмечается в сообщении Минпромторга, в условиях распространения COVID-19 обеспечение законного оборота антисептиков и дезинфицирующих средств является наиболее актуальным. Минпромторг России поддержал инициативу отрасли о проведении эксперимента по маркировке на межотраслевой рабочей группе по противодействию незаконному обороту фармацевтической и медицинской промышленности.

"Нам необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей этой группы товаров. Целесообразность проведения эксперимента была одобрена всеми членами Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, после чего мы внесли соответствующий проект постановления в правительство", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Он добавил, что участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. "Также, на практике, проработаем все "узкие места", если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения", - заключил он.