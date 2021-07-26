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Доля убыточных организаций в России в январе - мае сократилась до 30,4%

Доля прибыльных организаций составила 69,6%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - мае 2021 года сократилась на 5,6 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 30,4%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций соответственно составила 69,6%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 9,466 трлн рублей.

В частности, 38 тыс. организаций получили прибыль в размере 10,889 трлн рублей, а 16,6 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,423 трлн рублей.

В январе - мае 2020 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 3,12 трлн рублей.

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