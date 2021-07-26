Кировский регоператор может стать инвестором создания объекта по обработке ТКО в регионе

КИРОВ, 26 июля. /ТАСС/. Потенциальным инвестором создания в Кировской области комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов в формате экотехнопарка может стать региональный оператор АО "Куприт". Об этом в понедельник рассказала министр охраны окружающей среды области Алла Албегова в ходе встречи с председателем Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" Рашидом Исмаиловым.

Сейчас в Кирове нет крупных объектов сортировки и переработки отходов.

"Основная наша задача - создание комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО в формате экотехнопарка. Идет подготовка земельного участка, работы почти завершены, потенциальный инвестор - региональный оператор АО "Куприт", 64% акций которого принадлежат правительству области. Реализация запланирована в 2022 - 2023 годах", - сказала Албегова.

Она уточнила, что в составе объекта планируется строительство мусоросортировочного завода, объекта по утилизации отходов и полигона. Ранее глава региона Игорь Васильев сообщал ТАСС, что примерная стоимость сортировочной станции в составе комплексного объекта - 400 млн рублей, мощность объекта - 200 тыс. тонн в год. Также предполагается строительство до 2025 года еще трех мусоросортировочных станций, одна из них разместится рядом с полигоном в Шабалинском районе, создание которого началось в 2021 году.

По словам Албеговой, на начало 2019 года системой сбора и вывоза ТКО охватили менее 50% населения области, сейчас - 97,6%.