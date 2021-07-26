Цены на бензин в России в июне выросли на 0,6%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в июне 2021 года выросли на 0,6% по сравнению с маем 2021 года. При этом производители бензина в мае увеличили оптовые цены на 3,4%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 4,4%, тогда как цены производителей подскочили на 27,2%.

Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в два раза (в июне 2020 года - в 2,1 раза).

В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,7% и более было отмечено в 28 регионах России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Забайкальском крае - на 1,6%, Красноярском крае и Амурской области - на 1,5%. Снижение цен на бензин отмечено в Сахалинской области и Ненецком автономном округе - на 1,4% и 0,1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4%.

Минэнерго о ценах и спросе

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов говорил, что продолжающееся повышение стоимости бензина на бирже в оптовом сегменте рынка не окажет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. В случае продолжения роста правительство может принять ряд мер, в том числе запретить экспорт бензина, подписать соглашения с компаниями о заморозке цен или повысить минимальный объем продажи бензина на бирже до 15%.

В Минэнерго ТАСС заявили, что в июне 2021 года растущая динамика спроса на топливном рынке находилась под влиянием постепенного ослабления ограничений по пандемии коронавируса, а также сезонных факторов роста потребления топлива в летний период.

"В среднем в июне 2021 года ежесуточные отгрузки находились на суммарном уровне в 102,7 тыс. тонн - 56,5 тыс. тонн по Аи-92 и 46,2 тыс. тонн по бензину Аи-95. При этом во второй половине июля производство топлива, несмотря на продолжающийся период ремонтов ряда НПЗ, продолжило рост и ежесуточно составляло уже 105,9 тыс. тонн - за неделю с 19 по 25 июля ежесуточно на рынок поставлялось 60,1 тыс. тонн бензина Аи-92 и 45,8 тыс. тонн бензина Аи-95", - сообщили в министерстве.

По данным Минэнерго, поставки на внутренний рынок продолжают находиться выше аналогичного периода прошлого года. Биржевые поставки сохраняются на стабильно высоком уровне в 30,5 тыс. тонн бензинов.

"Выгодность поставок на внутренний рынок и их высокий уровень сохраняются благодаря работе скорректированного "демпфирующего механизма", который сдерживает изменение розничных цен на топлива на уровне инфляции. После завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца дальнейший рост объемов производства бензина также поспособствует стабилизации биржевых цен", - добавили в министерстве.