В Минэнерго заявили, что обрушение моста в Забайкалье не приведет к дефициту топлива

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Обрушение железнодорожного моста в Забайкалье не приведет к дефициту бензина и дизеля на Дальнем Востоке. В регионе уже создали запасы топлива на 10 суток и организовали приоритетный завоз нефтепродуктов, сказал журналистам заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

"Нет, нехватки топлива на Дальнем Востоке нет, потому что, во-первых, там есть товарные запасы до 10 дней. Это раз. А два, соответственно, обеспечена приоритетная транспортировка не только продовольственных грузов, но и нефтепродуктов. С РЖД ситуация отработана, находится на контроле", - сказал он.

Ранее сообщалось, что мост через реку Ареду на перегоне Куэнга - Укурей обрушился утром 23 июля из-за паводков, несколько поездов дальнего следованиязадержались, для перевозки пассажиров РЖД воспользовались услугами авиакомпаний. 25 июля движение по мосту восстановили.

Паводки, которые начались в Забайкалье 22 июля, стали для региона третьими за полгода и при этом самыми разрушительными в 2021 году. Так, подтопленными оказались более тысячи жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост.