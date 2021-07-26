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Минфин подготовил разъяснения о декларировании соответствия винодельческой продукции

Заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минфин по согласованию с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил разъяснения о декларировании соответствия винодельческой продукции регламентам ЕАЭС, говорится в сообщении министерства.

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"Минфин России по согласованию с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил официальные разъяснения по вопросу применения и исполнения импортерами норм федеральных законов ФЗ-171 и ФЗ-345 в части декларирования соответствия винодельческой продукции. Выпуск в обращение на территории России алкогольной продукции осуществляется при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

По данным Минфина, данные регламенты не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции.

"Для алкогольной продукции с зарегистрированной декларацией о соответствии при условии сохранения неизменных физических, химических и иных свойств продукции возможно осуществить замену в упрощенном режиме. При замене таких деклараций в части уточнения наименований вида продукции повторное проведение исследований и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории не потребуется", - пояснили в министерстве.

Согласно сообщению Минфина, заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии. При этом регистрация осуществляется на безвозмездной основе.

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